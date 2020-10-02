РИАМО - 2 окт. На путепроводе в составе Репинской транспортной развязки, который строится в Химках, завершили сборку пролетного строения, открытие планируется в декабре 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В ближайшие дни строители путепровода начнут устанавливать арочный пролет над Ленинградским шоссе, это поможет соединить «старые» и «новые» Химки. Развязка строится с декабря 2019 года по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Строительство Репинской развязки ведется в графике и находится на личном контроле губернатора региона Андрея Воробьева. В ближайшие дни начнется один из важнейших этапов в строительстве путепровода через Ленинградское шоссе - надвижка арочного пролетного строения», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Пролетное строение будет монтироваться с помощью метода продольной надвижки. Сначала пролетное строение собирается на стапеле, сооруженном по оси моста, а затем надвигается в пролет по специальным накаточным устройствам с использованием гидравлических домкратов. Вес конструкции более 1,3 тысячи тонн, длина – 84 метра, ширина – 22,5 метра, высота – около пяти метров.

Для проведения надвижки не будет перекрываться движение на Ленинградском шоссе. Сборку пролетного строения планируется завершить в течение недели. После этого строители приступят к дорожным работам на путепроводе.

Параллельно ведутся работы по строительству последней из пяти опор, переустройство коммуникаций: ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, теплосетей, водопровода. Проходит реконструкция участков улицы 9 Мая и улицы Дружбы. Кроме того, строители начали устройство насыпи земляного полотна на подходе к путепроводу со стороны улице 9 мая.

Транспортная развязка также поможет обеспечить доступность промышленной части города и разгрузить транспортную развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта. Протяженность основного хода Репинской развязки будет около 0,8 километра с путепроводом, а длина путепровода — 158 метров. Полос планируется сделать от 2 до 5 с расчетной скоростью 70 километров в час.

Для удобства жителей установят наружное освещение и светофоры, а также обустроят переходные зоны.

Запустить рабочее движение по путепроводу через Ленинградское шоссе планируется в декабре 2020 года. В следующем году планируется проведение работ по благоустройству прилегающей территории. Полностью развязка будет готова в четвертом квартале 2021 года.