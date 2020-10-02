РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 окт. В пятницу малаховская библиотека приглашает на концерт виртуоза-балалаечника Юрия Шутова «Любовь с первой ноты», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Известные отечественные и мировые хиты в оригинальном звучании русской балалайки не оставит равнодушным даже самого искушенного слушателя», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Малаховка, улица Сакко и Ванцетти, дом 1. Начало в 18:00.