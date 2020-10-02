РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 окт. Музей-усадьба «Остафьево»-«Русский Парнас», что находится недалеко от Подольска, 5 октября откроет в ТРЦ «Бутово Молл» проект «Усадьба Fest: нырнем в историю», в ходе которого можно будет увидеть архивные и современные фотографии усадьбы и поучаствовать в интерактивных играх и мастер-классах, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Государственный музей-усадьба «Остафьево»-«Русский Парнас» и ТРЦ «Бутово Молл» с 5 октября по 5 ноября запускают совместный проект «Усадьба Fest: нырнем в историю». В рамках проекта посетители ТРЦ «Бутово Молл» смогут погрузиться в атмосферу XIX века, увидеть архивные и современные фотографии музея-усадьбы «Остафьево», а также экспонаты, посвященные усадебной жизни – образы эпохи.

«На интерактивных экранах в ТРЦ «Бутово Молл» можно будет увидеть мини-экскурсии по музею, видеообзоры музея-усадьбы и мастер-классы по живописи «Цветы остафьевского парка». Каждую неделю по выходным в рамках проекта сотрудники музея будут проводить интерактивные игры», - говорится в сообщении.

Вниманию гостей впервые представят проект «Остафьево сквозь время», который полюбился посетителям онлайн-площадок музея. Снимки, представленные в рамках проекта, показывают наглядную связь времен и поколений с помощью объединения архивных и современных фотографий, рассказывая об истории музея-усадьбы.

«Мы подошли к реализации совместного проекта комплексно и решили не ограничиваться фотографиями. Посетители не только смогут посмотреть фотографии, иллюстрирующие страницы из истории усадьбы, ее красоту и даже наши ежегодные массовые мероприятия, но и принять участие в интерактивных играх, узнать интересные факты о музее-усадьбе, проверить свои знания в викторине и получить памятные сувениры или даже годовой абонемент», - сказал директор музея-усадьбы «Остафьево» Юрий Евтюхин.

Всего запланировано восемь мероприятий, где в увлекательной форме можно узнать о старинных традиционных усадебных праздниках, музыке XIX века, звучавшей в русских усадьбах, об основных жанрах живописи. Например, знакомство с историей Москвы, с историями возникновения московских улиц и происхождения их названий будет проходить в форме настольной игры, а в интерактивной программе по сказкам Пушкина посетители смогут стать участниками настоящего кукольного театра.

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