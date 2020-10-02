РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 окт. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в творческом конкурсе в рамках проекта «Моя героическая фамилия», сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Проект «Моя героическая фамилия» продолжается! Приглашаем к участию в конкурсе творческих работ в рамках проекта. Поделитесь подвигами своей семьи!» - говорится в сообщении.

«Моя героическая фамилия» - это проект патриотического воспитания молодежи, основными целями и задачами которого являются формирование чувства сопричастности нынешнего поколения к героическому прошлому страны, пробуждение интереса к воссозданию семейной родословной, изучению и сохранению домашних архивов, фамильных реликвий, связанных с судьбами защитников Отечества и трудовыми подвигами членов семьи.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие от 7 до 35 лет. Конкурс проходит в двух номинациях: рисунок «Моя героическая фамилия» и сочинение «Откуда приходят герои», «Мои однофамильцы».

«Экспертное жюри дирекции «Парков Красногорска» определит победителей в соответствующих номинациях, которые станут лауреатами конкурса и будут награждены дипломами и памятными подарками», - добавляется в сообщении.

Заявки принимаются до 13 ноября на почту: mgf-2020@bk.ru. Положение к конкурсу и форму заявки можно найти на официальном сайте МАУК «Парки Красногорска».