РИАМО - 2 окт. Комитет Мособлдумы по местному самоуправлению рассмотрел проект федерального закона о наделении органов территориального общественного самоуправления (ТОС) новым правом – инициировать проведение общественной проверки в отношении органов власти и государственных и муниципальных организаций, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Председатель комитета Александр Наумов отметил, что сейчас таким правом обладают общественные палаты трех уровней — федерального, регионального и муниципального, и общественные советы при органах власти.

«ТОСы — это помощники как для органов власти, так и для самих жителей. Особенно это проявилось в пандемию, когда ТОСовцы помогали своим соседям, оказавшимся в трудной ситуации – многодетным и неполным семьям, инвалидам. У нас в регионе порядка 160 территориальных органов, и, конечно, этого недостаточно для такого большого субъекта», — сказал Наумов.

Он добавил, что в последнее время законодатели активно работают по расширению возможностей для ТОСов, что должно способствовать их росту, и, соответственно, росту участия жителей в преобразованиях. В частности, теперь они могут выходить с инициативными проектами по решению вопросов местного значения.

«Мы рассмотрели и поддержали идею наделить ТОСы правом инициировать проведение общественных проверок. Это еще один шаг к максимальному вовлечению людей в жизнь своего населенного пункта, города», – подчеркнул глава комитета.