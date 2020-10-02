РИАМО - 2 окт. Комитет Мособлдумы по местному самоуправлению рассмотрел проект федерального закона о наделении органов территориального общественного самоуправления (ТОС) новым правом – инициировать проведение общественной проверки в отношении органов власти и государственных и муниципальных организаций, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.
Председатель комитета Александр Наумов отметил, что сейчас таким правом обладают общественные палаты трех уровней — федерального, регионального и муниципального, и общественные советы при органах власти.
Он добавил, что в последнее время законодатели активно работают по расширению возможностей для ТОСов, что должно способствовать их росту, и, соответственно, росту участия жителей в преобразованиях. В частности, теперь они могут выходить с инициативными проектами по решению вопросов местного значения.
«Мы рассмотрели и поддержали идею наделить ТОСы правом инициировать проведение общественных проверок. Это еще один шаг к максимальному вовлечению людей в жизнь своего населенного пункта, города», – подчеркнул глава комитета.
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