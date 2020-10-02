РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 окт. В музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас» недалеко от Подольска 9 октября откроется выставка «Многообразие красок Кавказа», на которой можно будет увидеть работы дагестанских художников в живописи и графике, скульптуре и сценографии, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Государственный музей-усадьба «Остафьево»-«Русский Парнас» совместно с музеем-заповедником – этнографическим комплексом «Дагестанский аул» представят вниманию общественности выставку изобразительного искусства «Многообразие красок Кавказа». В основе данной экспозиции легли традиции и преемственность, разнообразие творческих подходов и стилистических концепций. Выставка будет работать с 9 октября по 9 ноября», - говорится в сообщении.

На выставке представят работы дагестанских художников разных направлений искусства от живописи и графики до скульптуры, а также работы по сценографии. Разнообразие жанров (натюрморт, пейзаж, портрет) привлечет внимание посетителей, заразит настроением и ритмами старины и современности.

Работы художников, объединенные темой Дагестана, отражают любовь к родной земле, родному очагу. На их полотнах посетители смогут увидеть горные и архитектурные пейзажи, аулы, памятники горской архитектуры, народных мастеров за традиционным ремеслом, портреты горцев и горянок в ярких национальных костюмах.

Наряду с работами художников на выставке представлены предметы декоративно-прикладного искусства, ювелирные изделия и традиционные женские костюмы народов Дагестана. Представленные костюмы перекликаются со своим отражением на живописных полотнах.

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