РИАМО - 2 окт. Скульптуру памяти поэта Сергея Есенина, которая изначально являлась временной экспозицией, уберут 1 ноября, сообщила в пятницу РИАМО заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея С. А. Есенина в Москве Александра Шетракова.

«Сразу хочу уточнить, что это не памятник, а временная скульптурная экспозиция, которую мы выставили на время юбилейных мероприятий. Действует она до 1 ноября. Изначально была такая договоренность. Но вот где-то проскочило, что это памятник», - сказала Шетракова.

Она отметила, что, несмотря неоднозначную реакцию жителей, многие положительно высказались об экспозиции.

«Эта ситуация обрела некий ажиотаж. Но я надеюсь, это позволит взглянуть на Есенина с другой стороны», - добавила Шетракова.

Скульптуру Есенина в образе ангела со сломанными крыльями установили на территории Московского государственного музея С.А. Есенина.