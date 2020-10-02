РИАМО - 2 окт. Скульптуру памяти поэта Сергея Есенина, которая изначально являлась временной экспозицией, уберут 1 ноября, сообщила в пятницу РИАМО заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея С. А. Есенина в Москве Александра Шетракова.
Она отметила, что, несмотря неоднозначную реакцию жителей, многие положительно высказались об экспозиции.
«Эта ситуация обрела некий ажиотаж. Но я надеюсь, это позволит взглянуть на Есенина с другой стороны», - добавила Шетракова.
Скульптуру Есенина в образе ангела со сломанными крыльями установили на территории Московского государственного музея С.А. Есенина.
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