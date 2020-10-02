РИАМО - 2 окт. Скульптор Салават Щербаков, создавший памятник Михаилу Калашникову, вступился за скульптуру поэта Сергея Есенина, которую установили на территории Московского государственного музея С.А. Есенина накануне, передает Газета.ru.

На скульптуру Есенина в образе ангела со сломанными крыльями обрушилась критика. Щербаков отметил, что ее автор Григорий Потоцкий имеет право на свое творческое видение.

«Самое главное – статус этой работы: это памятник или скульптура. Для памятника требуется понимание темы – творчества Есенина, его эпохи. Это немного другая деятельность. В памятнике главный тот, кто изображается. А в скульптуре творчество автора безгранично, ограничивать его в этом плане какими-то рамками нельзя. По-моему, в данном случае речь идет именно о скульптуре», — объяснил он.

Сам он заявил, что не будет оценивать эту работу. При этом негативные отзывы зрителей он назвал частью неизбежно возникающей полемики.

«Другое дело, что судить автора потом тоже будут абсолютно свободно. Свое личное отношение к работам коллег я бы не высказывал. Плохая она или хорошая – это вопрос полемики, которая неизбежна», — заключил Щербаков.