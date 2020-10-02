РИАМО - 2 окт. Скульптор Салават Щербаков, создавший памятник Михаилу Калашникову, вступился за скульптуру поэта Сергея Есенина, которую установили на территории Московского государственного музея С.А. Есенина накануне, передает Газета.ru.
На скульптуру Есенина в образе ангела со сломанными крыльями обрушилась критика. Щербаков отметил, что ее автор Григорий Потоцкий имеет право на свое творческое видение.
Сам он заявил, что не будет оценивать эту работу. При этом негативные отзывы зрителей он назвал частью неизбежно возникающей полемики.
«Другое дело, что судить автора потом тоже будут абсолютно свободно. Свое личное отношение к работам коллег я бы не высказывал. Плохая она или хорошая – это вопрос полемики, которая неизбежна», — заключил Щербаков.
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