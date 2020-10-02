РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 окт. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец откроют амфитеатр к 1 ноября, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В пятницу Ружицкий проверил ход работ в парке.

«Было принято решение поставить амфитеатр с красивой площадью, сделать игровую площадку, мы изначально планировали все завершить к сентябрю-октябрю, но в силу разных причин, в том числе из-за пандемии, мы только приступили к работе. Все работы завершатся к 1 ноября», - сказал глава.

По его словам, детскую площадку откроют к 12 октября, там все готово практически.

«Амфитеатр будет размером 11 на 23 метра на 100 посадочных мест, около 10 человек работают на объекте. Сейчас идут подготовительные работы», - сказал представитель субподрядной организации Ашот Киракосян.