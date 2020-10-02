РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 окт. В реанимации скончался третий мужчина, который пострадал в результате тройной аварии легковых автомобилей, включая машину такси, сообщил «РИАМО в Подольске» в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В микрорайоне Климовск Подольска в пятницу недалеко от гипермаркета «Глобус» на 44-м километре Старосимферопольского шоссе столкнулись три автомобиля Skoda, Volkswagen и ВАЗ 2114, в том числе автомобиль такси. Они ехали в попутном направлении. Два человека погибли, один получил ранения и его отвезли в реанимацию.

«Пострадавший, которого отвезли в реанимацию, погиб», - сказал представитель.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства трагедии.

По словам очевидцев, сначала несильно столкнулись две машины и остановились в среднем ряду. Едущий в этом же направлении Volkswagen на большой скорости врезался в стоящие автомобили. От удара ВАЗ 2114 практически сложился в «гармошку». Пассажира ВАЗа от удара отбросило на обочину, где на него наехал еще один случайный участник ДТП.