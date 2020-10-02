РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 окт. Отдельный кабинет врачебного приема юных жителей из микрорайона «Самолет» организован в детской поликлинике на улице Назаровская, сообщил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«Этот кабинет, организованный в детском поликлиническом отделении №2, должен улучшить качество и доступность медицинской помощи маленьким люберчанам из соседнего микрорайона. Здесь оказывают как плановую, так и неотложную помощь», - пояснил Семенцов.

Он уточнил, что прием ведет врач-педиатр участковый Вайсеро Е.А. в кабинете №213.

Семенцов напомнил, что записать ребенка на прием к врачу можно через портал госуслуг или единый колл-центр в Подмосковье по телефону 8-800-550-50-30. По организационным вопросам оказания медицинской помощи в детском поликлиническом отделении №2 следует обращаться к заведующему - Козловой И.А. (кабинет №245), телефон 8(903)575-80-89.

В микрорайоне продолжает функционировать кабинет врачебного приема по адресу: улица Дружбы, дом 9. Прием ведут врачи-педиатры Хачатрян Р.С. и Касымова Д.К. По вторникам и четвергам здесь проводятся Дни здорового ребенка.