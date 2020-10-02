РИАМО - 2 окт. Масштабные учения по гражданской обороне под руководством президента России Владимира Путина будут проходить в следующем году, сообщает Nation News.
В пятницу стартовала всероссийская тренировка по гражданской обороне совместно с органами исполнительной власти.
Он отметил, что во время тренировки проведут проверку готовности органов управления к действиям, в том числе при работе с запасных пунктов управления.
«Сегодняшняя тренировка — это подготовка к масштабным учениям под руководством президента РФ Владимира Путина в 2021 году», — добавил министр.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии