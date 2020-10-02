РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 окт. В преддверии Дня учителя прошло награждение педагогов, работников системы образования округа знаками отличия, почетными грамотами министерства образования РФ, министерства образования Подмосковья, главы городского округа Мытищи с вручением памятных подарков, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Быть педагогом – не только огромный труд, это настоящее призвание людей, пришедших в профессию с открытым сердцем и безграничной любовью. Сотрудники системы образования городского округа Мытищи – это одна большая семья, все наши победы и достижения – результат огромной совместной работы», – сказала начальник управления образования окружной администрации Наталья Гречаная.

Гречаная также поздравила педагогов, которые ежедневно дарят детям свою любовь и бесценные знания, с Днем учителя. Поблагодарила их за профессионализм, мудрость, многочисленные достижения в образовании, победы учеников и воспитанников.