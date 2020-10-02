РИАМО - 2 окт. В Москве задержан мужчина 1983 года рождения, которого подозревают в вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетней девушки младше 16 лет, сообщила РИАМО в пятницу старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, в августе 2020 года мужчина предложил несовершеннолетней оказывать как ему, так и иным лицам, за денежное вознаграждение услуги интимного характера. Последняя ответила согласием и оказывала данные услуги», - сказала Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Во время допроса подозреваемый частично признал свою вину, ему предъявлено обвинение.

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.