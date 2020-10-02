РИАМО - 2 окт. На юго-востоке Москвы на улице Красноказарменная на первом этаже строящегося здания произошел пожар, сообщается на сайте ГУ МЧС России по городу Москве.

«Второго октября 2020 года в 14:18 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Красноказарменная, дом 13, корпус 12», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. В 14:46 пожар был локализован, а в 14:55 - ликвидирован.

Проводится проверка.