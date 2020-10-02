РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 окт. Компания ООО «Синтавия» отрабатывает методику выращивания ромашки аптечной возле деревни Богослово, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас предприятие засеивает 30 гектаров сельскохозяйственной земли возле деревни Богослово. Если лекарственное растение приживется, то в 2021 году компания приступит к адаптации методов сбора и сушки сырья», - говорится в сообщении.

На данный момент организация занимается заготовкой сена, которое идет на корм для сельскохозяйственных животных.