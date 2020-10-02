РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 окт. Жителей городского округа Мытищи 3 октября приглашают на бесплатный открытый урок по бачате от танцевальной студии Be Y.oursel.F, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Мероприятие пройдет в Молодежном центре «Родина» по адресу: улица Шараповская, 8/1. Начало в 19:00», - говорится в сообщении.

Бачата – один из самых простых по хореографии латиноамериканский танец. Его основу составляет очень близкое нахождение партнеров по отношению друг к другу во время исполнения фигур. В этом проявляется главная особенность стиля - чувственный романтизм.

Запись осуществляется по телефону: 8-498-687-28-05.