РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 окт. В городском округе Мытищи предприятие «Метровагонмаш» (входит в состав ТМХ) получил сертификат соответствия требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок, на новые вагоны метро, сообщается в Instagram-аккаунте предприятия.

Это новая серия, которая является результатом работы конструкторов компании «ТМХ Инжиниринг», осуществляющую разработку новой техники «Трансмашхолдинга». При создании нового подвижного состава использовались передовые инженерные и конструкторские решения, применяемые в мировом метровагоностроении.

«Для новых вагонов метро был разработан дизайн экстерьера и интерьера. Ширина межвагонного перехода увеличена на 57% и составит 1,6 метра — больше, чем в любом из поездов прежних серий. Дверные проемы расширены с 1,4 до 1,6 метра. Площадь видимого остекления дверей внутри вагона станет рекордной для Московского метрополитена — 82% (ранее – 47%)», - говорится в сообщении.

Под потолком разместят консольные LCD-мониторы. Салоны оснащены новыми наддверными табло шириной 1400 миллиметров, прежде их ширина не превышала 1200 миллиметров. Интерактивные экраны на стенах также будут увеличены.

«Теперь диагональ мониторов составит 27 дюймов против 19 дюймов в поездах прежних моделей. Кабина машиниста и пассажирский салон оборудуют современными системами обеззараживания воздуха, позволяющими дезактивировать 99% вирусов и бактерий», - отмечается в материале.

Для поезда разработаны новые поручни с «теплым» покрытием по всей площади и стеклянные экраны в зоне посадки. Обновлены пассажирские сидения, впервые применена подсветка поддиванного пространства. В пассажирском салоне восьмивагонного состава предусмотрено 368 USB-розеток. USB-портами оборудуют стеновые панели и сидячие места.

«Ожидается, что в 2020-2023 годах более 1300 новых вагонов будут построены для Московского метрополитена. Подвижной состав изготовит «Метровагонмаш». Завод сотрудничает с московским метро с момента его основания в 1935 году. За последние годы в столичную подземку было поставлено более 1500 вагонов метро модели «Москва» и ее модификаций», - уточняется в материале.