РИАМО - 2 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении карантина по бешенству в поселении Вороновское ТиНАО, данная мера будет действовать до 1 декабря, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

«На этот срок в Вороновском запрещены выставки собак и кошек, торговля домашними животными, а также натаскивание и выводка собак. Владельцам питомцев нельзя вывозить их за пределы поселения», — говорится в сообщении.

Также в поселении на этот срок запрещают отлавливать диких животных для зоопарков или для расселения в других районах.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.