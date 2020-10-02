РИАМО - 2 окт. В этом году в рамках программы «Мой Подъезд» в Подмосковье отремонтировали уже 1,2 тысячи подъездов многоквартирных домов, за 5 лет реализации программы в порядок привели более 83,3 тысячи подъездов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«К концу ноября во взаимодействии с жилищной инспекцией при участии муниципалитетов будет сформирован список подъездов, которые первоочередном порядке нуждаются в ремонте. Более 3,5 миллионов жителей Подмосковья уже получили обновленные подъезды в своих домах», – уточнил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Участие в программе «Мой Подъезд» является добровольным, происходит по решению собственников жилья, которое позволяет самим жителям выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы.

Основной целью программы является приведение каждого подъезда на территории Подмосковья к нормативному состоянию, повышение качества жизни населения.