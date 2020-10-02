РИАМО - 2 окт. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующей одного из детских садов Воскресенска, которую подозревают халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 31 августа. В помещение детского сада беспрепятственно прошел мужчина и зарезал воспитательницу. Позже выяснилось, что погибшая приходилась ему супругой. На допросе мужчина рассказал, что совершил преступление из ревности.

«По данным следствия, заведующая детским садом ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности, что повлекло причинение смерти сотруднику организации, а также нарушение прав малолетних воспитанников на безопасные условия воспитания», — говорится в сообщении.

Также проводится проверки в отношении частной охранной организации, охраняющий детский сад.