РИАМО - 2 окт. Официальный курс евро составил 91,58 рубля, он повысился в пятницу на 85,42 копейки, сообщает Газета.ru.

Курс опубликовал Центральный банк России.

«Курс доллара увеличился на 81,41 копеек и достиг 78,0915 рублей», — говорится в сообщении.

Бивалютная корзина выросла в цене на 83,22 копейки, до 84,1604 рубля.​

Аналитики считают основными факторами, влияющими на национальную валюту, вторую волну коронавируса, геополитические проблемы, включая конфликт в Нагорном Карабахе, а также предстоящие выборы президента США.