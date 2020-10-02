РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 окт. Самбисты из подмосковных Люберец продемонстрировали элементы борьбы самбо на показательных выступлениях в рамках заседания Международного круглого стола в посольстве Кыргызской Республики в России, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Спортсмены Федерации самбо городского округа Люберцы приняли участие в показательных выступлениях в рамках заседания Международного круглого стола в посольстве Кыргызской Республики в России. Мероприятие организовано совместно с Фондом содействия евразийской интеграции и АО «Банк Агора». Участники встречи обсудили тему «Евразийский экономический союз в условиях пандемии Covid-19: реалии, проблемы и перспективы интеграции».

«Люберецкие самбисты в рамках показательных выступлений продемонстрировали элементы борьбы самбо, возможности применения приемов самбо для самообороны, а также умение правильно и безопасно падать – самостраховку», - говорится в сообщении.

Все участники показательной программы, а также тренер спортсменов Виктор Худяков были отмечены благодарственными письмами Чрезвычайного и Полномочного посла Кыргызской Республики в Российской Федерации Аликбека Джекшенкулова.

Круглый стол был посвящен экономическим вопросам, а также перспективам взаимодействия в рамках ЕАЭС в условиях распространения Covid-19. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, научного и экспертного сообщества, Евразийской экономической комиссии.