РИАМО - 2 окт. Вечером в пятницу дороги столицы могут быть загружены на семь-восемь баллов из десяти возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Основные затруднения – в центре города, на западе и в местах проведения дорожных работ, также будет плотный трафик на вылетных магистралях по направлению в область», – уточняется в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные заторы ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, Рижской эстакаде, Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК, Волоколамском шоссе, 68-м километре МКАД, проспекте Мира, Большом Каменном мосту, Пятницком шоссе, Горбатом путепроводе и Нижегородской эстакаде ТТК, Дмитровском шоссе около дома №67, 31-м километре МКАД при движении по внешней стороне.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как проспект Мира, Щелковское шоссе, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе перед МКАД, Рязанский проспект, Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо от улицы Новая Башиловка до Рижской эстакады, МКАД перед Волоколамским шоссе, а также МКАД на внутренней стороне от Белой дачи до улицы Липецкой и 91-й километр МКАД при движении по внешней стороне.

Кроме того, будет ограничено движение в районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово из-за закрытия Арбатско-Покровской линии метро.