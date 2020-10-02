РИАМО - 2 окт. Строительство школы на 1,1 тысячи мест продолжается на шоссе Энтузиастов в городском округе Балашиха, объект готов уже на 77%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В строительных работах задействовано 320 рабочих и семь единиц техники. Полностью завершены монолитные и кровельные работы, ведутся работы по устройству фасада, внутренней отделке помещений и благоустройству территории», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Завершить строительство здания школы и ввести его в эксплуатацию планируется в IV квартале 2020 года.

Проект предусматривает возведение четырехэтажного здания общей площадью более 16,5 тысячи квадратных метров. В школе будут оборудованы учебные классы, библиотека, пищеблок, помещения медицинского назначения, актовый и спортивный залы, кружковые и методические кабинеты.

Территория вокруг школы благоустроят, обустроят физкультурную зону со спортивными и игровыми площадками, а также места для отдыха.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Образование» за счет средств бюджета.