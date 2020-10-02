РИАМО - 2 окт. Библиотеки Подмосковья подготовили обширную программу к 125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина, в нее вошли онлайн- и офлайн-мероприятия: творческие встречи, выставки, флешмобы и акции, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Празднование юбилея Есенина в Подмосковье продолжается уже вторую неделю. 3 октября в библиотеках региона пройдут мероприятия, подготовленные библиотеками Московской области.

«В Подольске и в деревне Панино Раменского городского округа пройдут поэтические марафоны «Бродит в роще листопад» и «Читаем и поем Есенина». В библиотеках Люберец откроются выставка-портрет «Не жалею, не зову, не плачу» и литературная витрина «Певец страны березового ситца», – говорится в сообщении.

Дубненская городская библиотека семейного чтения проводит конкурс детского рисунка «Есенинские мотивы» в рамках IX Есенинского праздника поэзии. Звуковая выставка пройдет в Дмитровской библиотеке. Известные актеры театра и кино исполнят романсы и прочтут стихи Есенина.

Громкие чтения в онлайн-формате проведут библиотеки по всей области.