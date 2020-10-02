РИАМО - 2 окт. В Московской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе на соискание премий губернатора Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций за коммерциализацию научных или научно-технических результатов в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Прием заявок продлится до 30 октября.

«Премия будет присуждена за разработку и практическое внедрение научных достижений на коммерческих предприятиях. Разработки должны быть осуществлены в приоритетных направлениях развития науки, утвержденных Правительством Московской области», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что победителями премии станут 10 человек. Они получат по одному миллиону рублей.

Задать вопросы по участию в конкурсе можно по телефону 8 (498) 602-06-04 (доб. 5-42-02), либо по почте eroshokAY@mosreg.ru, vdovinanv@mosreg.ru.