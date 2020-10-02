РИАМО - 2 окт. Компания «Энкор» получила разрешение на строительство научно-производственного комплекса, на котором будут производить комплектные распределительные устройства для тяговых подстанций, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Продукция компании применяется при реконструкции и модернизации объектов и инфраструктуры ОАО «РЖД», ГУП «Московский метрополитен» и на других объектах городского электрифицированного транспорта России», – уточняется в сообщении.

На проект планируют потратить 975 миллионов рублей. На данный момент компания инвестировала свыше 500 миллионов рублей. Реализация проекта поможет создать в Подмосковье минимум 220 новых рабочих мест.

Общая площадь научно-производственного комплекса превысит 17,8 тысячи квадратных метров. Строительство завода планируют закончить в III квартале 2021 года.