РИАМО - 2 окт. На единый номер службы спасения Подмосковья 112 более 68% всех вызовов экстренных служб поступает в адрес скорой медицинской помощи, с начала 2020 года операторы региональной системы-112 приняли более 2,5 миллиона вызовов, относящихся к компетенции медиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«При приеме вызова оператор системы-112 в автоматическом режиме передает данные о заявителе в скорую помощь. Пока специалист опрашивает обратившегося, бригада скорой помощи едет на вызов. При этом у врачей уже есть все данные о заболевшем или пострадавшем», - говорится в сообщении.

Больше всего к медикам через систему-112 в Подмосковье обращаются из-за простудных и хронических заболеваний, а также различных травм.

В мобильном приложении системы-112 Московской области «112 МО» работает функция по отслеживанию маршрута движения бригады скорой медицинской помощи на вызов. Пользователи могут видеть время и маршрут движения кареты в режиме онлайн. Для этого достаточно ввести в приложении номер телефона, с которого был сделан вызов на номер 112.