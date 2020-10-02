РИАМО - 2 окт. В оздоровительных лагерях Подмосковья организована осенняя смена, в которой отдохнут 380 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.
Пятого октября дети отправятся в Подмосковные детские оздоровительные лагеря «Имени 28-ми Героев Панфиловцев» и «Звонкие голоса».
Помимо творческих программ для детей будет организовано онлайн обучение с педагогами в соответствии со школьной образовательной программой, подчеркнула министр.
Смена продлится до 25 октября и будет включать в себя образовательный компонент.
В этом году в летную кампанию в Подмосковье оздоровились 100 740 детей, из которых 23 907 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Отдых организовали для ребят в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями Роспотребнадзора.
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