РИАМО - 2 окт. В оздоровительных лагерях Подмосковья организована осенняя смена, в которой отдохнут 380 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Пятого октября дети отправятся в Подмосковные детские оздоровительные лагеря «Имени 28-ми Героев Панфиловцев» и «Звонкие голоса».

«В связи с тем, что летняя оздоровительная кампания в этом году началась 15 июля и состояла всего из двух смен, было принято решение организовать для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, дополнительную осеннюю смену, которая продлится 21 день», — отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Помимо творческих программ для детей будет организовано онлайн обучение с педагогами в соответствии со школьной образовательной программой, подчеркнула министр.

Смена продлится до 25 октября и будет включать в себя образовательный компонент.

В этом году в летную кампанию в Подмосковье оздоровились 100 740 детей, из которых 23 907 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Отдых организовали для ребят в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями Роспотребнадзора.