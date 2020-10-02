РИАМО - 2 окт. Более 46 тысяч жителей Подмосковья старше 60 лет обучились с января по сентябрь 2020 года получению госуслуг в электронном виде, консультации по работе с порталом оказываются в 126 офисах «Мои Документы», говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

За девять месяцев текущего года в офисы «Мои Документы» в Московской области пришли около 450 тысяч граждан старшего возраста.

«Получение госуслуг в электронном виде – быстрый и удобный сервис, которым можно научиться пользоваться в любом возрасте. Сегодня 10% посетителей МФЦ Московской области – это люди старшего поколения, которые не всегда имеют возможность овладеть компьютерными технологиями в домашних условиях. Работе с порталом обучают во всех наших многофункциональных центрах», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Самыми востребованными услугами среди людей старше 60 лет стали предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии; выдача, замена и прекращение действия социальных карт жителя Московской области.