РИАМО - 2 окт. Школьников Москвы могут перевести на дистанционное обучение после каникул, которые закончатся 18 октября, сообщает «Интерфакс».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил на неделю осенние каникулы для столичных школьников. Такая мера призвана затормозить рост новых случаев заражения коронавирусом.

«Власти столицы рассматривают возможность возвращения школ к дистанционному обучению. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, ростом доли школьников и студентов среди новых заболевших Covid-19, другими факторами», – сообщил источник агентства.

За последние сутки в столице выявили 2704 новых случая коронавируса. Из этого числа 4,9% – дети.​

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Текстовая трансляция

2 ОКТЯБРЯ

- СМИ сообщили о возможном возвращении удаленки для московских школьников. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, ростом доли школьников и студентов среди новых заболевших Covid-19, другими факторами.

- Работодателям Москвы рекомендовали ограничить корпоративные мероприятия. Рекомендуется разделять рабочие потоки, обрабатывать руки при входе в офис, контролировать температуру тела работников, соблюдение самоизоляции и информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены.

- Дмитрий Песков заявил, что о новом карантине из-за Covid-19 пока в Кремле не думают:

Речи об этом в настоящий момент не ведется. В регионах идет работа, принимаются определенные меры. Что касается локдауна — это пока не обсуждается

- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.

- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.

Covid-19 — тоже вирусная инфекция, это по-прежнему очень серьезная угроза. <...> Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20-25%.

- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.