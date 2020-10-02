РИАМО - 2 окт. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев поздравил жителей региона с Днем Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена.

«4 октября Московская область отмечает свой 91-й День рождения. Подмосковная земля по праву может гордиться своим богатым историко-культурным, трудовым и героическим наследием, экономическим и человеческим потенциалом. Накануне 100-летнего рубежа, до которого осталось каких-то девять лет, подводятся итоги и открываются новые страницы истории региона, которые будут оценивать наши потомки», - отметил Головнев.

По его словам, Московская область — один из самых экономически развитых регионов России. Каждый год в Подмосковье запускается около 100 новых и модернизированных предприятий, создаются новые производства и рабочие места. Также расширяется и социальная сфера, строятся новые дома, появляются учреждения культуры и образования, улучшается материально-техническая база медицинских объектов.

Омбудсмен отметил, что достижения региона позволяют области смело смотреть в завтрашний день и строить самые амбициозные планы на будущее.

«Уверен, совместными усилиями мы выстоим и преодолеем любые невзгоды! А это значит, нужно трудится на благо Подмосковья, радоваться совместным успехам и объединяться в решении общих задач», - добавил Головнев.

Он пожелал жителям региона крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма, веры в себя и новых побед, а Подмосковью — процветания.