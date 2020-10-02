РИАМО - 2 окт. Грибы с «кровавыми слезами» — трутовики — часто встречаются в подмосковных лесах, красный цвет капли приобретают из-за особого пигмента, содержащегося в теле гриба, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

После периода недостатка влаги грибницы трутовика потребляют очень много воды. Как следствие — наблюдается переизбыток влаги, который создает опасное давление.

«Чтобы соблюсти баланс, трутовик начинает сбрасывать излишки, которые оседают в виде капелек по краю шляпки. По-научному этот процесс называется гуттация. Его можно наблюдать в конце августа или в сентябре», — говорится в сообщении.

Пигмент, который содержится в трутовике, окрашивает капельки в яркие розово-красные цвета.