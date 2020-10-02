РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 окт. В выставочном зале Подольска 3 октября откроется выставка репродукций картин «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны», сообщается в группе выставки в соцсети «ВКонтакте».

Оригиналы картин Босха и Брейгеля Старшего разбросаны по всему миру. При этом репродукции в технике «жикле» со 100%-ной точностью воссоздают их.

«С 3 октября по 6 декабря в подольском выставочном зале будет проходить выставка репродукций картин «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны», посвященная творчеству Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего — величайших художников Северного Возрождения», - говорится в сообщении.

На экскурсиях можно будет узнать о сюжетах и символах знаменитых полотен Босха и Брейгеля Старшего, а также интересные факты из жизни художников.

Экскурсии пройдут 3 и 4 октября с 14:00 до 16:00. Гид по выставке является подарком при приобретении билета. Однако на экскурсию нужно регистрироваться заранее на сайте по ссылке https://босх-брейгель.рф/ в разделе «Запись на бесплатные экскурсии».

Нидерландцы Босх и Брейгель Старший по праву считаются одними из самых мистических фигур в истории живописи. И это касается не только их картин, но и в принципе жизни обоих художников. Несмотря на огромную известность, живописцам каким-то образом удалось остаться в тени истории. Из биографии каждого из них известны лишь основные вехи, а своим наследникам ни Босх, ни Брейгель не оставили практически никаких документов или записей.



Их картины стали личными дневниками своих создателей. Босха за его картины в искусствоведческом мире называют «профессором кошмаров».



Подольский выставочный зал находится на проспекте Ленина, 113/62.