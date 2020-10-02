РИАМО - 2 окт. В период действия программы туристического кэшбэка Московскую область посетили 1,8 миллиона туристов, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.
Действие программы туристического кэшбека продлили до 10 января 2021 года.
«Учитывая, что на территории Подмосковья работает более 1 тысячи организаций, считаем продление действия программы туристического кэшбэка с более привлекательными для туристов условиями своевременным и действенным в сложившейся ситуации», – отметил Рожнов.
Он добавил, что государственная поддержка делает путешествия по Московской области более привлекательными для россиян, открывая новые возможности для организаций сферы туризма региона.
Подмосковье входит в число регионов-лидеров по развитости внутреннего туризма: в 2019 году Московскую область посетили более 22 миллионов человек.
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