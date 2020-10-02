РИАМО - 2 окт. В период действия программы туристического кэшбэка Московскую область посетили 1,8 миллиона туристов, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Туристический поток Московской области в августе 2020 года составил 1,8 миллиона человек, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Действие программы туристического кэшбека продлили до 10 января 2021 года.

«Учитывая, что на территории Подмосковья работает более 1 тысячи организаций, считаем продление действия программы туристического кэшбэка с более привлекательными для туристов условиями своевременным и действенным в сложившейся ситуации», – отметил Рожнов.

Он добавил, что государственная поддержка делает путешествия по Московской области более привлекательными для россиян, открывая новые возможности для организаций сферы туризма региона.

Подмосковье входит в число регионов-лидеров по развитости внутреннего туризма: в 2019 году Московскую область посетили более 22 миллионов человек.

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