Прививка от коронавируса в Москве: как пройти вакцинацию

О вакцине
Сейчас в Москве проходят пострегистрационные исследования первой российской вакцины от коронавируса – для них и набирают добровольцев. Всего планируется привлечь 40 000 человек.
Отечественная вакцина от коронавируса называется «Спутник V», она была разработана в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Вакцина зарегистрирована Минздравом 11 августа 2020 года, после того, как были успешно пройдены два этапа клинических исследований, теперь необходимо провести пострегистрационное тестирование.
«Спутник V» – двухвекторная вакцина, то есть вакцинация проводится дважды, что формирует у человека устойчивый иммунитет. С помощью векторов в организм доставляется генетический код коронавируса, что вызывает иммунный ответ. При этом сам вирус лишен способности размножаться. Поэтому, сделав прививку от COVID-19, заболеть коронавирусом или заразить кого-либо невозможно, объясняют разработчики.
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Кто может пройти вакцинацию
Изначально в исследовании могли принять участие только граждане с московским полисом ОМС. Теперь к нему также допускаются жители других регионов и иностранные граждане, живущие или работающие в Москве.
Чтобы стать добровольцем, необходимо быть совершеннолетним гражданином РФ или другого государства и владеть русским языком в достаточном объеме, чтобы общаться с врачами и заполнять документы. Наличие московского полиса ОМС и постоянной столичной регистрации необязательно, при этом доброволец должен проживать в столице во время исследования.
Существуют и определенные требования к состоянию здоровья участника: он не должен болеть ОРВИ на момент вакцинации и за две недели до введения вакцины. Все тесты на COVID-19 – ПЦР-тест и анализы крови на IgG и IgM – должны быть отрицательными.
Кроме того, доброволец, решивший пройти вакцинацию, за две недели до прививки не должен иметь контактов с лицами, болевшими коронавирусом.
Женщинам также придется сдать тест, подтверждающий отсутствие беременности.
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Заполнение анкеты
Прежде всего нужно заполнить анкету. Сделать это можно здесь: https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/form.
В анкете, помимо стандартных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера паспорта, полиса ОМС, СНИЛС, адреса), потребуется указать, были ли у вас контакты с людьми, болевшими коронавирусом, а также ответить на вопросы о состоянии своего здоровья. В частности, о хронических заболеваниях, наличии татуировок, донорстве крови и т.п.
Предварительное медицинское обследование
Получив приглашение на исследование, доброволец должен пройти тщательное медицинское обследование. Врачи измерят рос, вес и температуру, соберут полный анамнез, в том числе сведения об аллергии, перенесенных операциях, хронических заболеваниях, принимаемых лекарствах. Также добровольцу измерят давление, частоту сердечных сокращений, возьмут мазок и анализы крови не только на коронавирус, но и на ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис. Кроме того, сдается моча для исключения наличия в крови алкоголя, наркотиков и беременности (для женщин).
По результатам анализов участнику выдают документ с информацией о прохождении исследования, который нужно подписать.
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Где проходит вакцинация
Вакцинация проводится на базе московских медучреждений. Исследования проходят в специальных центрах, созданных в поликлиниках и поликлинических отделениях городских больниц. Всего планируется открыть 20 таких центров.
Прививка делается бесплатно.
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Этапы вакцинации
Вакцинация проходит в два этапа – сначала добровольцам вводят первый компонент вакцины, а черед 21 день – второй.
После первого введения вакцины рекомендуется провести в поликлинике около часа, наблюдая за своим состоянием.
Повторный укол делают через три недели.
По данным оперативного штаба Москвы по коронавирусу, большинство участников после прививки чувствуют себя хорошо – у 75% не наблюдается никаких симптомов и недомоганий. У остальных отмечаются слабовыраженные симптомы – незначительное повышение температуры тела.
Установка приложения и медицинское наблюдение
Сразу после первой прививки участнику исследования необходимо установить специальное мобильное приложение Check Covid-19. Оно требуется для того, чтобы вести дневник самочувствия, регулярно вносить информацию о состоянии своего здоровья, в частности, о температуре тела, наличии каких-либо симптомов или побочных эффектов.
Помимо дневника самочувствия в мобильном приложении, медицинское наблюдение вакцинированных планируется осуществлять дистанционно, с помощью телемедицинских технологий (в частности, по телефону), а также электронных браслетов, которые могут отслеживать давление и температуру.
Исследование продлится 180 дней.
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