Прививка от коронавируса в Москве: как пройти вакцинацию

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сайт министерства здравоохранения РФ

Сейчас в Москве проходят пострегистрационные исследования первой российской вакцины от коронавируса – для них и набирают добровольцев. Всего планируется привлечь 40 000 человек.

Отечественная вакцина от коронавируса называется «Спутник V», она была разработана в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Вакцина зарегистрирована Минздравом 11 августа 2020 года, после того, как были успешно пройдены два этапа клинических исследований, теперь необходимо провести пострегистрационное тестирование.

«Спутник V» – двухвекторная вакцина, то есть вакцинация проводится дважды, что формирует у человека устойчивый иммунитет. С помощью векторов в организм доставляется генетический код коронавируса, что вызывает иммунный ответ. При этом сам вирус лишен способности размножаться. Поэтому, сделав прививку от COVID-19, заболеть коронавирусом или заразить кого-либо невозможно, объясняют разработчики.

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