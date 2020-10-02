РИАМО - 2 окт. Более 2,5 тысяч семей получили новое жилье по программе реновации в Москве в текущем году, со старта программы реновации в 2018 году в столице переселили около 8 тысяч семей, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«С начала 2020 года благодаря программе реновации новое жилье получили 2581 семьи. Они заключили с департаментом городского имущества договоры на равнозначные квартиры в новостройках, которые расположены в девяти административных округах Москвы», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, временные ограничения не повлияли на темпы реновации. Переселение жителей организовали с соблюдением всех мер безопасности.

«В 2020 году стартовало отселение 55 домов, в которых проживает 1571 семья», – отметил Гаман.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что в 2020 году введено 14 новостроек в восьми административных округах и подобрано 39 новых «стартовых» площадок.

«В целом, по программе проектируется и строится 252 дома площадью 4 миллиона квадратных метров, а общее количество «стартов» достигло 464», – подчеркнул Левкин.