РИАМО - 2 окт. С 30 сентября услуга согласования строительства (реконструкции) объектов в зонах охраняемых объектов и на прилегающих территориях к трассам проезда (передвижения) объектов государственной охраны в Московском регионе стала доступной в электронном виде на портале Госуслуг Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«В среднем за этой услугой обращается более 3 тысяч заявителей в год. Сейчас срок предоставления услуги составляет 60 календарных дней, ранее, до оптимизации получение подобного согласования могло занимать до трех месяцев», – рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Услуга предназначена для владельцев земельных участков в зонах охраняемых объектов и на прилегающих территориях к трассам проезда (передвижения) объектов Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

Услуга доступна для физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их представителей. Получить результат можно в личном кабинете на РПГУ МО.