РИАМО - 2 окт. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ярославской области мужчину 1979 года рождения по подозрению в сексуальном насилии над ребенком в магазине на севере Москвы, сообщается на официальном сайте столичного ГСУ Следственного комитета РФ.

«По данным следствия, 29 сентября в одном из продуктовых магазинов на севере Москвы мужчина совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственное подразделение.