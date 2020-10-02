РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 окт. Трое подольских бойцов заняли призовые места на Кубке России по универсальному бою, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель военно-спортивного клуба «Скорпион» Александр Горпинко.

С 27 сентября по 2 октября в городе Медынь Калужской области проходил Кубок России по универсальному бою среди мужчин и женщин. В нем приняло участие около 120 лучших бойцов РФ. В каждой категории выступало по 10-12 спортсменов, в том числе из силовых структур ФСО, ФСИН и МВД.

«Трое подольских бойцов заняли призовые места. Тренер-инструктор военно-спортивного клуба «Скорпион» Галина Горпинко в весовой категории 52 килограмма и спортсмен спортивного клуба «Факел» Максим Уткин заняли вторые места. У тренера-инструктора «Факела» Антона Банщикова третье место», - сказал Александр Горпинко.

В 2019 году у Галины Горпинко на Кубке России было также второе место, в 2018 году она завоевала первое место. В свою очередь, у мужчин был дебют.