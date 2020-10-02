РИАМО - 2 окт. Подрядчиком для выполнения первого этапа работ по строительству станции скорой помощи и станции переливания крови в Ногинске на улице 2-ой Глуховской стала компания «Авангард-строй», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Строительство станции будет осуществляться в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета», - уточнил глава министерства строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

На станции оборудуют кабинеты врачей и старшего фельдшера, зал совещаний, комнаты психологической разгрузки и отдыха медицинских бригад, учебно-методический класс и технические помещения.

На прилегающей территории построят подъездную дорогу, обустроят открытую стоянку, проведут комплексное благоустройство и озеленение.

Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.