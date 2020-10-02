РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 окт. В общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа Люберцы 5 октября состоится прием граждан, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«В этот день прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством №9 Главгосстройнадзора Московской области», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Прием будет проведен посредством видео-конференц-связи по адресу: Октябрьский проспект, дом 190. Время приема: с 10:00 до 13:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 559 87 08.