РИАМО - 2 окт. Рекордсмен мира по банджи-джампингу Михаил Панов из Москвы рассказал о своем увлечении, подготовке к прыжкам и чувстве, которое заставляет его продолжать заниматься экстримом, сообщает Nation News.

«Я в 63 года стал заниматься, в 64 установил мировой рекорд, в 65-66 лет являюсь четырехкратным рекордсменом России по банджи-джампингу в разных дисциплинах: 10 прыжков за час, 19 — за два, 75 прыжков я делал к 75-летию Победы», — сказал Панов.

Он уверяет, что является единственным в мире человеком, который придумал и нарисовал картину акриловыми красками с высоты 200 метров при скорости в 200 километров в час.

«Я подумал: в космосе рисуют, под водой рисуют, а слабо на банджи? Написал уже 20 картин», - добавил Панов.

Рекордсмен расслабляется перед прыжком и настраивается на него.

«Мне хочется сделать его красивым, уникальным, если что-то не получается, значит, отработать, сделать прыжок лучше», - заключил Панов.

По мнению Панова, банджи-джампинг — это высочайшее качество страха и непреодолимое желание этот страх победить.​