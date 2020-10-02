РИАМО - 2 окт. В России суммарная площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) составляет 255,6 миллиона гектаров – 13,52% от площади страны, в Подмосковье суммарная площадь этих территорий превысила 5% от площади региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В России есть примерно 13 тысяч особо охраняемых природных территорий регионального, федерального и местного значения, в Московской области есть четыре ООПТ федерального значения, 255 – областного и около 70 – местного значения.

«В Подмосковье самый большой заказник – «Черустинский лес» в Шатуре, территория которого составляет 22,8 тысячи гектаров. Однако мы последовательно идем к тому, чтобы общая площадь заповедных земель в Подмосковье составляла не менее 17% территории региона», – сказала замминистра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

По ее словам, проектируемые сегодня ООПТ позволят еще быстрее приблизиться к этому показателю. Сейчас в Подмосковье проектируется два природных парка – «Верхнерузско-Москворецкий и «Журавлиный край». Их суммарная площадь должна составить примерно 153 тысячи гектаров.