РИАМО - 2 окт. На сегодняшний день в Подмосковье отопление запущено на 100% на всех 6 768 объектах социальной сферы, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Тепло также поступило в 42 442 (95%) многоквартирных жилых дома, использующих централизованное отопление, численностью населения около шести миллионов человек.

«О 100% запуске тепла на объектах социальной сферы и МКД отчитались: Бронницы, Власиха, Волоколамск, Восход, Дзержинский, Дмитровский округ, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Звездный городок, Ивантеевка, Истра, Королев, Котельники, Красноармейск, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский округ, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Можайский округ, Молодежный, Наро-Фоминский округ, Павловский Посад, Протвино, Раменский округ, Реутов, Серебряные пруды, Солнечногорск, Ступино, Талдомский округ, Химки, Черноголовка, Шаховская, Электрогорск», - говорится в сообщении.

К началу осенне-зимнего периода специалисты проверили и подготовили порядка 2,6 тысячи котельных, около 10,3 тысячи километров теплосетей, 53,8 тысячи МКД, 150,7 тысячи километров электрических сетей, 38,8 тысячи электросетевых подстанций и 53,2 тысячи километров газопроводов.

«Все объекты энергетики и ЖКХ готовы к отопительному сезону на 100%. Это стало возможно, несмотря на сокращение регламентных сроков подготовки к осенне-зимнему периоду, связанное с эпидемиологической ситуацией в регионе, благодаря слаженной работе специалистов энергетики и ЖКХ», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Министр отметил, что включение отопления в домах - сложный технологический процесс, который может занимать до 10 дней. До наступления холодов тепло придет во все социальные объекты и жилые дома Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение муниципалитетам досрочно включить отопление. Чтобы избежать роста распространения коронавирусной инфекции, было принято решение включить отопление раньше.