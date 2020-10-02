РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 окт. Строительная готовность детского сада на 80 мест в ЖК «Гранд Хилс» в подмосковном Красногорске превышает 80%, говорится в сообщении пресс-службы ГлавгосстройнадзораМосковской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства встроенного детского дошкольного учреждения на 80 мест в ЖК «Гранд Хилс».

«На данный момент на объекте ведутся отделочные работы, работы по устройству внутренних инженерных систем и благоустройство. На площадке задействовано 70 работников и две единицы спецтехники. Строительная готовность – более 80%», - говорится в сообщении.

По проекту в детском саду расположатся игровые и спальные комнаты, помещения для занятий творчеством, раздевалки, медкабинет, административные и бытовые помещения.

«Следить за строительством объектов можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки». Подписывайтесь и будьте в курсе актуальных обновлений!» - заключается в материале.