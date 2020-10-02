РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 окт. Профилактический рейд по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте провели в пятницу в Балашихе общественники Балашихи, Административно-пассажирская инспекция региона и волонтеры городского округа, пассажирам напомнили о штрафах, бесплатно раздали около 50 масок и выдали уведомления лицам старше 65 лет о необходимости соблюдения самоизоляции, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В мероприятии приняли участие председатель комиссии по общественному контролю и открытости власти Общественной палаты Балашихи Дмитрий Манышин, заместитель начальника третьего управления административно-пассажирской инспекции Московской области Евгений Хрящев, инспекторы и 10 волонтеров городского округа. Проверяли маршруты общественного транспорта № 385, 396, 108, 15, 338, 9к, 6 и 20, оценивая ношение масок пассажирами и водителями.

«Сегодня (в пятницу - ред.) мы провели профилактический рейд по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте, в ходе которого выносили предупреждение о том, что сумма штрафа за отсутствие масок составляет 5 тысяч рублей. Большая часть водителей соблюдают масочный режим. Пассажиры тоже относятся с пониманием, хотя далеко не все в масках. С ними были проведены профилактические беседы о том, что ношение масок – это по-прежнему необходимая мера», - сказал Хрящев.

Он добавил, что в пятницу они выявили более 5% людей без масок. Кроме того, в ходе мероприятия инспекторы выдали уведомления пассажирам старше 65 лет о том, что лучше в этот период отказаться от поездок в общественном транспорте, потому как они более подвержены инфекционным заболеваниям. Их было выдано более 10.

По словам Манышина, сегодняшняя акция направлена на информирование граждан о необходимости носить маски в транспорте в первую очередь для их собственного здоровья и безопасности окружающих и соблюдения действующих законов в период пандемии.

«Я думаю каждый должен думать о личной ответственности не только за свою безопасность, но и за безопасность остальных участников дорожного движения. Это не так сложно. Маски сегодня доступны, и каждый способен внести свой вклад в безопасность жителей области. Тем пассажирам, у которых не оказалось масок общественники и волонтеры бесплатно раздали порядка 50 масок», - сказал Манышин.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, с начала сентября в общественном транспорте Московской области выявлено более 15 тысяч нарушений масочного режима.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 ОКТЯБРЯ

- Работодателям Москвы рекомендовали ограничить корпоративные мероприятия. Рекомендуется разделять рабочие потоки, обрабатывать руки при входе в офис, контролировать температуру тела работников, соблюдение самоизоляции и информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены.

- Дмитрий Песков заявил, что о новом карантине из-за Covid-19 пока в Кремле не думают:

Речи об этом в настоящий момент не ведется. В регионах идет работа, принимаются определенные меры. Что касается локдауна — это пока не обсуждается

- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.

- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.

Covid-19 — тоже вирусная инфекция, это по-прежнему очень серьезная угроза. <...> Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20-25%.

- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.