РИАМО - 2 окт. В столице за месяц привились от гриппа два миллиона человек, в городе работают 450 пунктов вакцинации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для удобства москвичей пятый год подряд работают мобильные пункты вакцинации: у станций метро, МЦК, ж/д, в центрах госуслуг», — написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Всех медработников в мобильных пунктах проверяют на наличие повышенной температуры, медики сдают тесты на коронавирус. Если у сотрудников выявлены симптомы ОРВИ, то они до работы не допускаются.

Всего в мегаполисе открыто 450 пунктов вакцинации. Прививки делают бесплатно за 10-15 минут. Для получения вакцины нужен только паспорт.

Ранее в Москве назвали самые популярные пункты вакцинации от гриппа. Ими оказались пункты у станций метро «Речной вокзал» и «Планерная». У станции метро «Речной вокзал» привились 8 тысяч человек, а у станции «Планерная» — 7 тысяч человек.

Текстовая трансляция

2 ОКТЯБРЯ

- Работодателям Москвы рекомендовали ограничить корпоративные мероприятия. Рекомендуется разделять рабочие потоки, обрабатывать руки при входе в офис, контролировать температуру тела работников, соблюдение самоизоляции и информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены.

- Дмитрий Песков заявил, что о новом карантине из-за Covid-19 пока в Кремле не думают:

Речи об этом в настоящий момент не ведется. В регионах идет работа, принимаются определенные меры. Что касается локдауна — это пока не обсуждается

- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.

- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.

Covid-19 — тоже вирусная инфекция, это по-прежнему очень серьезная угроза. <...> Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20-25%.

- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.