РИАМО - 2 окт. В столице за месяц привились от гриппа два миллиона человек, в городе работают 450 пунктов вакцинации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Для удобства москвичей пятый год подряд работают мобильные пункты вакцинации: у станций метро, МЦК, ж/д, в центрах госуслуг», — написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.
Всех медработников в мобильных пунктах проверяют на наличие повышенной температуры, медики сдают тесты на коронавирус. Если у сотрудников выявлены симптомы ОРВИ, то они до работы не допускаются.
Всего в мегаполисе открыто 450 пунктов вакцинации. Прививки делают бесплатно за 10-15 минут. Для получения вакцины нужен только паспорт.
Ранее в Москве назвали самые популярные пункты вакцинации от гриппа. Ими оказались пункты у станций метро «Речной вокзал» и «Планерная». У станции метро «Речной вокзал» привились 8 тысяч человек, а у станции «Планерная» — 7 тысяч человек.
Текстовая трансляция
2 ОКТЯБРЯ
- Работодателям Москвы рекомендовали ограничить корпоративные мероприятия. Рекомендуется разделять рабочие потоки, обрабатывать руки при входе в офис, контролировать температуру тела работников, соблюдение самоизоляции и информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены.
- Дмитрий Песков заявил, что о новом карантине из-за Covid-19 пока в Кремле не думают:
- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.
- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.
- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.
- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.
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