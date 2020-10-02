РИАМО - 2 окт. Специалисты объединения административно-технических инспекций выявили ряд нарушений мер по предотвращению распространения коронавируса в отделении «Райффайзенбанка» на Смоленской-Сенной в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг столицы.

«Был осуществлен мониторинг соблюдения требований указа мэра Москвы Сергея Собянина. Был проведен мониторинг «Райффайзенбанка». В ходе него были выявлены нарушения по невыполнению требований обеспечения контроля температуры тела, отсутствуют элементы социального дистанцирования путем нанесения специальной разметки», - сообщил главный инспектор ОАТИ Руслан Блинов.

Также во время мониторинга некоторые сотрудники банка были без масок и перчаток. Были выявлены и посетители без средств индивидуальной защиты.

За подобные нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация в столице по росту новых случаев коронавируса близка к критичной. С 5 октября все организации должны перевести 30% своих сотрудников на удаленную работу.

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Текстовая трансляция

2 ОКТЯБРЯ

- Работодателям Москвы рекомендовали ограничить корпоративные мероприятия. Рекомендуется разделять рабочие потоки, обрабатывать руки при входе в офис, контролировать температуру тела работников, соблюдение самоизоляции и информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены.

- Дмитрий Песков заявил, что о новом карантине из-за Covid-19 пока в Кремле не думают:

Речи об этом в настоящий момент не ведется. В регионах идет работа, принимаются определенные меры. Что касается локдауна — это пока не обсуждается

- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.

- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.

Covid-19 — тоже вирусная инфекция, это по-прежнему очень серьезная угроза. <...> Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20-25%.

- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.